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        Kocaeli'de karla mücadele ekipleri yılbaşı hazırlıklarını tamamladı

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri, kırsal mahalleler ve yüksek kesimlerde yol açma ve tuzlama çalışmaları için yoğun mesai harcıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 13:06 Güncelleme: 31.12.2024 - 13:24
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        Kocaeli'de karla mücadele ekipleri yılbaşı hazırlıklarını tamamladı
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        Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri, kırsal mahalleler ve yüksek kesimlerde yol açma ve tuzlama çalışmaları için yoğun mesai harcıyor.

        Belediyeden yapılan açıklamada, vatandaşların yeni yıla huzur ve güven içerisinde girebilmesi için gerekli tüm önlemlerin alındığı anlatılarak, 235 araç-iş makinesi ile 440 personelden oluşan karla mücadele ekiplerinin kırsal mahalleler ve yüksek kesimlerde yol açma ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi.

        Açıklamada, Kartepe, Başiskele, Gölcük, Körfez İlimtepe ve İzmit Umuttepe gibi yüksek kesimler başta olmak üzere tüm ilçelerde konuşlandırılan ekiplerin, greyder, loader, bobcat, ekskavatör gibi iş makineleri ve tuz yüklü kamyonlarla tüm ilçelerde 24 saat nöbet tuttuğu aktarılarak, şu ifadelere yer verildi:

        "Büyükşehir Belediyesi, buzlanmayı önlemek için 32 bin ton tuz alımı yaparak, ihtiyaç halinde kullanılmak üzere depoladı. Yaklaşık 13 bin ton tuz, il genelinde buzlanmanın etkili olduğu bölgelere sevk edildi. Tuz rezervi ile yollarda sıcaklığın sıfırın altına düştüğü durumlarda tuzlama yapılarak buzlanmanın önüne geçiliyor. Öte yandan Kartepe’nin yüksek kesimlerinde kar yağışının zaman zaman etkili olması nedeniyle Büyükşehir ekipleri aralıklı olarak tuzlama ve kar küreme çalışması yapıyor. Yağışın etkili olduğu yollarda iş makineleriyle ring atan ekipler, ulaşımda aksamaların yaşanmaması için kar küreme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor."

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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