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        Kocaeli Valisi Aktaş'tan yeni yıl mesajı

        Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 15:44 Güncelleme: 31.12.2024 - 15:44
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        Kocaeli Valisi Aktaş'tan yeni yıl mesajı
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        Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Aktaş, mesajında, iyisi, kötüsü, sevinçleri ve hüzünleriyle 2024 yılını geride bırakarak, Kocaeli ve Türkiye için yeni, umut dolu bir yılı karşılamaya hazırlandıklarını belirtti.

        Yeni yılda vatandaşların daha mutlu, huzurlu ve müreffeh günler yaşayacağına inançlarının tam olduğunu anlatan Aktaş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

        "Yeni umut ve beklentilerle karşıladığımız 2025 yılında Kocaeli’nin her alanda gelişmesi için yeni projeler üretip, her geçen gün artan heyecanımızla, vatandaşlarımızın da talepleri doğrultusunda devletimizin tüm imkanlarını şehrimize sunmaya devam edeceğiz. Bu anlayışla ilimizin ve ülkemizin bugüne kadar elde ettiği başarıları yeni başarılarla perçinlemek, çocuklarımıza, gençlerimize daha güzel ve müreffeh bir ülke bırakmanın çabası ve çalışması içerisinde olacağız. Bu vesileyle, Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında, 2025 yılının ülkemize, aziz milletimize, siz değerli Kocaelili hemşerilerime ve tüm insanlığa sağlık, mutluluk ve barış getirmesi temennisi ile yeni yılınızı kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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