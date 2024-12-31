Kocaeli'de drift yapan iki sürücüye 64 bin 466 lira ceza kesildi

Kimliği tespit edilen iki sürücüye toplamda 64 bin 466 lira cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekipler, iki otomobilin İnterteks Fuar Alanı içerisinde drift yaptığına ilişkin ihbar üzerine çalışma başlattı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren iki sürücüye toplamda 64 bin 466 lira ceza uygulandı.

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