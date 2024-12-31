Kocaeli'de 19 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Ekipler, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 19 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.G'nin İzmit'te olduğunu tespit etti.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekipler, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

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