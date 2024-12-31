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        Kocaeli'de 19 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, hakkında 19 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 20:01 Güncelleme: 31.12.2024 - 20:15
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        Kocaeli'de 19 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, hakkında 19 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü cezaevine gönderildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekipler, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

        Ekipler, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 19 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.G'nin İzmit'te olduğunu tespit etti.

        Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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