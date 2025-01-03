Kocaeli'de evde çıkan yangın söndürüldü
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yangın çıkan evde hasar meydana geldi.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yangın çıkan evde hasar meydana geldi.
Yenimahalle Sitem Sokak'taki 2 katlı binanın zemin katında V.A'ya ait evde elektrikli sobadan kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, evde hasar oluştu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.