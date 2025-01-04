Kocaeli'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan 1 kişi, hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan 1 kişi, hastaneye kaldırıldı.
Köşklü Çeşme Mahallesi 528. Sokak'ta, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen M.M.K. ile O.S. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.S. tüfekle M.M.K'yi bacağından yaraladı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan yaralanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, şüpheli O.S'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.