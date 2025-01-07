Gassallar mesleklerine yönelik olumsuz yaklaşımlardan rahatsızlık duyuyor

ENES TAHA ERSEN/MEHMET KARA - TRT'nin dijital yayın platformu Tabii'de yayınlanan "Gassal" dizisi, dikkatleri gassalların üstüne çekerken meslekleri nedeniyle karşılaştıkları zorlukları da gündeme getirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Gassal Adil Savaş ve Gülşah Berber, AA muhabirine, gündelik yaşantılarında kendilerine yönelik yaklaşımları ve gassallara yönelik yorumlardan duydukları rahatsızlığı anlattı.

Gassallık mesleğini 17 yıldır yaptığını ve bu mesleği sevilmeden icra etmenin güç olduğunu belirten Adil Savaş, her gün onlarca ölüyü yıkadıklarını, fiziksel dayanıklılığın yanı sıra psikolojik dayanıklılığın da mesleklerinde önemli unsurlardan biri olduğunu söyledi. Mesleğe ilk başladığı yıllarda, uyumakta ve yemek yemekte zorluk çektiğini zamanla alışarak işini çok sevdiğini aktaran Savaş, ölünün yakınlarına en zor günlerinde destek olmanın kendilerini manevi açıdan mutlu ettiğini ifade etti.

- "Gassalım dediğimde insanlar ürperiyor, davranışları değişiyor" Savaş, toplumda gassallık mesleğinin "Tabii"de yayınlanan dizi ile gündeme geldiğini, işlerine yönelik bu ilginin kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Genel olarak toplumda gassallığın korku objesi olarak görülmesinden rahatsızlık duyduklarını aktaran Savaş, "Gasilhane dışında gündelik yaşantısında mesleğinden herhangi birisine bahsederken tedirginlik yaşıyorum. İnsanlarla konuşurken mesleğimi söyleyip söylememe noktasında çok kararsız kalıyorum. Bazen ne meslek yapıyorsun diye sorarlar, ben o an ne diyeceğimi bilemiyorum. Gassalım dediğimde insanlar ürperiyor, davranışları değişiyor. Cenaze yıkayan, son durak geliyor akıllara çekiniyorlar." şeklinde konuştu.

Savaş, kendilerine gelen tepkilerin dizi sayesinde bir nebze azaldığını, hatta gassallık mesleğine duyulan ilginin arttığını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü: "İnsanların gassallığa bakışı zaman zaman rahatsız edebiliyor ancak bu zamanla kırılacak. Bir iş yerinde veya fabrikada çalıştığınızda emeğinizin karşılığını maaşınızla alıyorsunuz. Bizler ise hem emeğimizin karşılığını hem de cenaze sahiplerinin hayır dualarını alıyoruz. İnsanlar yakınlarını yıkadığımız zaman 'Allah razı olsun' diye dua ediyor. Hem dünya hem de ahiret için güzel iş. Yapabilen herkese tavsiye ediyoruz."

- "Gassallığa ilgim çocukluğuma dayanıyor" Kadın gassal Gülşah Berber de 15 yıldır mesleğini icra etiğini, gassallığa ilgisinin çocukluğuna dayandığını vurgulayarak, her okul çıkışında mezarlığa giderek temizlik yaptığını ve dua ettiğini söyledi. Berber, gassallığın büyük özveri ve farkındalık isteyen bir meslek olduğunun altını çizerek, "Sevilmeden yapılacak bir iş değil. Bizim diriden çok ölü arkadaşımız var. Her biriyle vedalaşırken, inancımız gereği biliyoruz bir gün onlarla ahirette karşılaşacağız ve helalleşeceğiz. Bu nedenle onlara hizmet verirken hassasiyetimiz daha fazla, onlarla bir bağ kuruyoruz." şeklinde konuştu.

Gassallığa yönelik ilginin dizi ile artmasına karşılık halen kendilerini rahatsız eden yorumlarla karşılaştıklarını ve bunun zaman zaman kendilerini üzdüğüne vurgu yapan Berber, şu değerlendirmede bulundu: "Kız kardeşim evlenirken misafirlere yemek vermek istedik. Yemekleri de ben hazırlamak istedim. Bir arkadaşı gassal olduğum için yemek yememiş. Manevi bir iş yaptığımız için saygı duyuyorlar aslında. Kötü bir tavırda bulunmuyorlar fakat bazen 'seninle tek kalırsak korkarız' gibi cümleler kullanıyorlar. "

Berber, insanların bu tarz yorumlarının, kendilerine karşı ön yargılı bir tutum olduğunu, bunun da gassallık mesleğinin iç yüzünü bilmemelerinden kaynaklandığını söyledi. İnsanların cenaze deyince akıllarına farklı şeyler geldiğini aktaran Berber, "Ellerimizi yıkamadığımızı düşünüyor olabilirler. Aslında sudan hiç çıkmayan, gayet hijyenik bir ortamda çok dikkat ederek çalışıyoruz." dedi.