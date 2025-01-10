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        Kocaeli'de motosiklet hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

        Kocaeli'nin Derince ilçesinde motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 21:15 Güncelleme: 10.01.2025 - 21:38
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        Kocaeli'de motosiklet hırsızlığı şüphelisi tutuklandı
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        Kocaeli'nin Derince ilçesinde motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 Ocak'ta Dumlupınar Mahallesi'nde meydana gelen motosiklet hırsızlığına ilişkin çalışma başlatıldı.

        Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu şüpheli E.B'yi düzenlenen operasyonla yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        İstanbul'da bulunan motosiklet ise sahibine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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