Kocaeli'de bir tırda 169 bin 680 kaçak güneş gözlüğü ele geçirildi

Araçta yapılan aramada, 252 kolide gümrük kaçağı 169 bin 680 kaçak güneş gözlüğü ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Körfez ilçesinde bir tır durduruldu.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde durdurulan bir tırda gümrük kaçağı 169 bin 680 güneş gözlüğü ele geçirildi.

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