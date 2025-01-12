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        Kocaeli'de 2 bin 550 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 2 bin 550 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 19:03 Güncelleme: 12.01.2025 - 19:03
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        Kocaeli'de 2 bin 550 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 2 bin 550 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, akaryakıt kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışmalar kapsamında Anadolu Otoyolu Ankara istikametinde bir kamyonu durdurdu.

        Araçta yapılan aramada 17 varil içinde 2 bin 550 litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi.

        Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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