Kocaeli'de 2 bin 550 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 2 bin 550 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 2 bin 550 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, akaryakıt kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışmalar kapsamında Anadolu Otoyolu Ankara istikametinde bir kamyonu durdurdu.
Araçta yapılan aramada 17 varil içinde 2 bin 550 litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
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