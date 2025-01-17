Ormanya'da kurulan istasyonda geçen yıl 1718 kuş halkalandı

Kocaeli'deki Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nda kuş türlerinin belirlenmesi, göç rotaları ve davranışlarının incelenmesi için oluşturulan halkalama istasyonunda geçen yıl 1718 kuş kayıt altına alındı.

Yaklaşık 2 yıl önce kurulan istasyonda dört mevsim yürütülen halkalama ve gözlemleme çalışmalarıyla önemli göç yolları üzerinde bulunan Kocaeli'deki kuşların biyolojisi, davranışları, yer değiştirme hareketleri, üreme verimliliği ve popülasyon demografisi gibi bilgiler araştırılıyor.

Kurulu 25 sis ağıyla yakalanan her kuş özel halkalarla kaydediliyor ve uluslararası halkalama sistemine dahil ediliyor.

İstasyonda geçen yıl ispinoz, büyük baştankara, kızıl gerdan ve karatavuk türleri başta olmak üzere 1718 kuş halkalanarak yeniden doğaya bırakıldı.

- "Türkiye'de yıl bazlı halkalama yapılan tek istasyon"

Ormanya Sorumlu Veteriner Hekimi Muhammet Nalkıran, AA muhabirine, kuş halkalamanın kuşların ekolojisini, biyolojisini ve göç davranışlarını anlamak için önemli yöntem olduğunu söyledi.

Nalkıran, çalışmalarda kuşların göç dinamiklerini, göç stratejilerini, kışlama alanlarını ve hayatta kalma başarıları gibi birçok bilgiyi elde ettiklerini aktararak, Kocaeli'nin konumu itibarıyla önemli göç rotası üzerinde olduğunu kaydetti.

Ormanya'da hem göç eden kuşları hem de orman ekolojisi alanında yaşayan yerleşik kuşları halkaladıklarını belirten Nalkıran, "Halkalamada kullandığımız yaklaşık 25 sis ağımız var. Bunlar değişik uzunluklarla toplam 190 metreyi bulabiliyor. Ağlara yakalanan kuşlar, özel torbayla halkalama istasyonuna taşınıyor. Burada kuşlar üzerinde morfolojik ölçüleri, yağ, kas oranları gibi bilgiler kaydediliyor. Ayağına takılmış halkayla tekrar doğaya salınıyor. Yaralı kuşlar da ağlarımıza denk geliyor, tedavilerinin ardından doğaya bırakılıyor." diye konuştu.

Nalkıran, Türkiye'de yıl bazlı halkalama yapılan tek istasyonun Ormanya'da bulunduğuna işaret ederek, "2023 yılında 1386, 2024 yılında ise 1718 kuş halkalandı. Bu çalışmayla halkın da ekolojik olarak bilinçlenmesi ve kuşları daha yakından tanımasıyla geleceğe ışık tutmayı amaçlıyoruz." dedi.