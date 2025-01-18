Kocaeli'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
S.B. idaresindeki 41 APH 805 plakalı hafif ticari araç ile N.A. yönetimindeki 41 ES 600 plakalı otomobil, Tepeköy Mahallesi Kurtuluş Bulvarı'nda çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar devrildi.
Kazada, araçların sürücüleri ile hafif ticari araçtaki Ö.B. ve A.K. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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