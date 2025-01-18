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        Kocaeli'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 00:36 Güncelleme: 18.01.2025 - 00:43
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        Kocaeli'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        S.B. idaresindeki 41 APH 805 plakalı hafif ticari araç ile N.A. yönetimindeki 41 ES 600 plakalı otomobil, Tepeköy Mahallesi Kurtuluş Bulvarı'nda çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar devrildi.

        Kazada, araçların sürücüleri ile hafif ticari araçtaki Ö.B. ve A.K. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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