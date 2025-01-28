Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli ve Düzce'de sis etkili oldu

        Kocaeli ve Düzce'de sis etkisini gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 10:42 Güncelleme: 28.01.2025 - 10:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli ve Düzce'de sis etkili oldu
        ABONE OL

        Kocaeli ve Düzce'de sis etkisini gösterdi.

        Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Düzce geçişinde sis görüş mesafesini düşürdü.

        Otoyolun Büyük ve Küçük Melen, Bataklı Çiftlik, Turaplar, Otluoğlu, Hacıahmetler, Hatıplar, Beyköy, Kaynaşlı ve Düzce gişeleri mevkilerinde sis etkili oldu.

        Kuzey Çevre Yolu ve Kalıcı Konutlar Bağlantı Yolu'nda görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü.

        Güzergahta görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri aşırı hız yapmamaları ve takip mesafelerini korumaları konusunda uyardı.

        Sis, Düzce kent merkezinde de etkisini gösterdi. Düzce Ovası'nın üzerini kaplayan sis, Kalıcı Konutlar bölgesinin yüksek kesimlerinden görüntülendi.

        - Kocaeli

        Hava sıcaklığının 7 derece ölçüldüğü Kocaeli'de, İzmit, Gölcük, Başiskele ve Kartepe ilçeleri ile İzmit Körfezi'nde sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

        Yüksek kesimlerdeki mahallelerde bulunan bazı evler, sis nedeniyle gözden kayboldu.

        Görüş mesafesinin düştüğü mevkilerde sürücüler yolda dikkatli ilerledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        16 yaşındaki çocuğun çete cinayeti!
        16 yaşındaki çocuğun çete cinayeti!
        Bir yanda eşi bir yandı kızı... Tarifsiz acı!
        Bir yanda eşi bir yandı kızı... Tarifsiz acı!
        Kamu hastanelerinde kapsamlı denetimler başlatıldı
        Kamu hastanelerinde kapsamlı denetimler başlatıldı
        Talisca çılgınlığı!
        Talisca çılgınlığı!
        11 yıl sonra yürümüştü! Fitness eğitmeni Hilal ağlattı!
        11 yıl sonra yürümüştü! Fitness eğitmeni Hilal ağlattı!
        Ziyech Fransa'yı bekliyor!
        Ziyech Fransa'yı bekliyor!
        Kavga ihbarına gittiler, 4 cansız bedenle karşılaştılar
        Kavga ihbarına gittiler, 4 cansız bedenle karşılaştılar
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Fenerbahçe'nin yeni yengesi
        Fenerbahçe'nin yeni yengesi
        Tartıştığı kişiyi parke taşıyla öldürdü!
        Tartıştığı kişiyi parke taşıyla öldürdü!
        Trump'ın kararının ardından mahsur kalan göçmenler bekliyor
        Trump'ın kararının ardından mahsur kalan göçmenler bekliyor
        Teknoloji hisselerine DeepSeek şoku
        Teknoloji hisselerine DeepSeek şoku
        Emekli aylıkları ne kadar düştü?
        Emekli aylıkları ne kadar düştü?
        Bolu Kartalkaya yangını zanlılarının ifadeleri ortaya çıktı
        Bolu Kartalkaya yangını zanlılarının ifadeleri ortaya çıktı
        Ayşe Barım tutuklandı
        Ayşe Barım tutuklandı
        Mavi çayı daha önce duymuş muydunuz?
        Mavi çayı daha önce duymuş muydunuz?
        15 saat oldu! 2 çocuğunu rehin alan baba iknaya çalışılıyor
        15 saat oldu! 2 çocuğunu rehin alan baba iknaya çalışılıyor
        "Amerikan şirketleri için bir uyandırma çağrısı"
        "Amerikan şirketleri için bir uyandırma çağrısı"
        Soğuk algınlığı ve gripten hızlı kurtulmanın yolları
        Soğuk algınlığı ve gripten hızlı kurtulmanın yolları
        Trump'tan "iki cinsiyet" vurgusu
        Trump'tan "iki cinsiyet" vurgusu

        Benzer Haberler

        110 milyon TL dolandırıcılık yapan şebekeye operasyon: 33 tutuklama
        110 milyon TL dolandırıcılık yapan şebekeye operasyon: 33 tutuklama
        Kocaeli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 33 şüpheli tutuklandı
        Kocaeli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 33 şüpheli tutuklandı
        Kocaeli'de üzerinde uyuşturucu bulunan zanlı gözaltına alındı
        Kocaeli'de üzerinde uyuşturucu bulunan zanlı gözaltına alındı
        Kocaeli'den kısa kısa
        Kocaeli'den kısa kısa
        Anadolu Otoyolu'nda bariyere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Anadolu Otoyolu'nda bariyere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
        TEM'de, yol ayrımında otomobil bariyere çarptı: 1'i ağır, 4 yaralı
        TEM'de, yol ayrımında otomobil bariyere çarptı: 1'i ağır, 4 yaralı