Kocaeli ve Düzce'de sis etkili oldu

Hava sıcaklığının 7 derece ölçüldüğü Kocaeli'de, İzmit, Gölcük, Başiskele ve Kartepe ilçeleri ile İzmit Körfezi'nde sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

Kuzey Çevre Yolu ve Kalıcı Konutlar Bağlantı Yolu'nda görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü.

Otoyolun Büyük ve Küçük Melen, Bataklı Çiftlik, Turaplar, Otluoğlu, Hacıahmetler, Hatıplar, Beyköy, Kaynaşlı ve Düzce gişeleri mevkilerinde sis etkili oldu.

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