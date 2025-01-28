Kocaeli ve Düzce'de sis etkili oldu
Kocaeli ve Düzce'de sis etkisini gösterdi.
Kocaeli ve Düzce'de sis etkisini gösterdi.
Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Düzce geçişinde sis görüş mesafesini düşürdü.
Otoyolun Büyük ve Küçük Melen, Bataklı Çiftlik, Turaplar, Otluoğlu, Hacıahmetler, Hatıplar, Beyköy, Kaynaşlı ve Düzce gişeleri mevkilerinde sis etkili oldu.
Kuzey Çevre Yolu ve Kalıcı Konutlar Bağlantı Yolu'nda görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü.
Güzergahta görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri aşırı hız yapmamaları ve takip mesafelerini korumaları konusunda uyardı.
Sis, Düzce kent merkezinde de etkisini gösterdi. Düzce Ovası'nın üzerini kaplayan sis, Kalıcı Konutlar bölgesinin yüksek kesimlerinden görüntülendi.
- Kocaeli
Hava sıcaklığının 7 derece ölçüldüğü Kocaeli'de, İzmit, Gölcük, Başiskele ve Kartepe ilçeleri ile İzmit Körfezi'nde sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.
Yüksek kesimlerdeki mahallelerde bulunan bazı evler, sis nedeniyle gözden kayboldu.
Görüş mesafesinin düştüğü mevkilerde sürücüler yolda dikkatli ilerledi.
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