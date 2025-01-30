Anadolu Otoyolu'nda bariyerlere çarparak devrilen cipin sürücüsü öldü

Kazada yaralanan sürücüler sağlık ekiplerince Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Volkan A. burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Aynı yönde seyreden Ş.K'nin kullandığı 34 TBM 90 plakalı taksi ise ise devrilen araca çarptı.

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