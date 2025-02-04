Kocaeli'de 4 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Darıca ilçesinde bir ikamete düzenlenen operasyonda 4 kilogram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 300 lira ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

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