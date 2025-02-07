Kocaeli'de bir kişiyi darbedip telefonunu gasbeden 3 zanlı tutuklandı
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir kişiyi darbederek telefonunu gasbettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir kişiyi darbederek telefonunu gasbettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Fevzi Çakmak Mahallesi İstasyon Caddesi'nde S.K'nin sopayla darbedilip telefonunun alındığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Çalışma sonucu polis ekipleri, şüpheliler A.B, V.S. ve H.Ö'yü operasyonla gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorguları sonrası sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheliler tutuklandı.
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