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        Kocaeli'de bir kişiyi darbedip telefonunu gasbeden 3 zanlı tutuklandı

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir kişiyi darbederek telefonunu gasbettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 18:24 Güncelleme: 07.02.2025 - 19:02
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        Kocaeli'de bir kişiyi darbedip telefonunu gasbeden 3 zanlı tutuklandı
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        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir kişiyi darbederek telefonunu gasbettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Fevzi Çakmak Mahallesi İstasyon Caddesi'nde S.K'nin sopayla darbedilip telefonunun alındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

        Çalışma sonucu polis ekipleri, şüpheliler A.B, V.S. ve H.Ö'yü operasyonla gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

        Savcılık sorguları sonrası sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheliler tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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