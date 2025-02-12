Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli Valisi Aktaş'tan Berat Kandili mesajı

        Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 13:36 Güncelleme: 12.02.2025 - 13:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli Valisi Aktaş'tan Berat Kandili mesajı
        ABONE OL

        Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Aktaş, mesajında, bağışlanma gecesi olan ve rahmetle mağfiret ayı olan ramazan ayının müjdecisi Berat Kandili'ni idrak edecek olmanın, heyecanı ve mutluluğu içinde olduklarını belirtti.

        Hayat muhasebesi yapmaya imkan sağlayan Berat Kandili'nin, yanlışlardan dönmek, Allah'ın merhametine sığınarak bağışlanma dilemek, insanlar arasındaki dargınlıkları, küskünlükleri gidermek, barış, dostluk ve kardeşlik duygularının pekiştirilmesi ve kırılan gönülleri onarmak için de fırsat olduğuna işaret eden Aktaş, "Bu önemli gecenin feyz ve bereketinden istifade edebilmek, ilahi rahmet ve mağfirete mazhar olabilmek için bu müstesna zaman dilimlerini fırsat olarak değerlendirmeli ve bereketli amaca dönüştürmeliyiz. İbadet ve halis niyetlerle ellerin semaya açılacağı bu mübarek gecenin, kalplerimizdeki kin, öfke, haset ve nefret duygularının silineceği, kendimiz için istediklerimizi başkaları için de isteyebildiğimiz, nefsimizin tükenmez arzularına gem vurabildiğimiz hayat getirmesini diler, Kocaelili hemşerilerimin ve tüm İslam aleminin mübarek Berat gecesini tebrik ederim." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İmamoğlu'nun iddianamesi kabul edildi! Duruşma: 11 Nisan
        İmamoğlu'nun iddianamesi kabul edildi! Duruşma: 11 Nisan
        Adalet Bakanı'ndan CHP'ye ve İmamoğlu'na soruşturma açıklaması
        Adalet Bakanı'ndan CHP'ye ve İmamoğlu'na soruşturma açıklaması
        Ergenç ve Kocaoğlu'ndan 'Gezi Parkı' ifadesi
        Ergenç ve Kocaoğlu'ndan 'Gezi Parkı' ifadesi
        Çalışanlar maaşlarını ne zaman alacak? İş Gıda'dan açıklama
        Çalışanlar maaşlarını ne zaman alacak? İş Gıda'dan açıklama
        2. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        2. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        Erzurum değil İstanbul! Megakentte bazı bölgeler bembeyaz!
        Erzurum değil İstanbul! Megakentte bazı bölgeler bembeyaz!
        Kuvvetli ve yoğun kar etkili olacak
        Kuvvetli ve yoğun kar etkili olacak
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Ölüm içkisi savunmaları!
        Ölüm içkisi savunmaları!
        Rekabette ne kadar harcadılar?
        Rekabette ne kadar harcadılar?
        Annesini öldüren babasından şikayetçi olmadı!
        Annesini öldüren babasından şikayetçi olmadı!
        Trabzon'dan G.Saray'a 7'nci transfer!
        Trabzon'dan G.Saray'a 7'nci transfer!
        İki astronot 8 aydır uzayda mahsur!
        İki astronot 8 aydır uzayda mahsur!
        Ayrılığı doğrulayan şarkılı paylaşım
        Ayrılığı doğrulayan şarkılı paylaşım
        Musk ABD'nin iflas edebileceği konusunda uyardı
        Musk ABD'nin iflas edebileceği konusunda uyardı
        "Gazze huzura ermeden bölge istikrara kavuşamaz"
        "Gazze huzura ermeden bölge istikrara kavuşamaz"
        Miçotakis'in "Türkiye'ye füze satmayın" isteğine Macron'dan ret
        Miçotakis'in "Türkiye'ye füze satmayın" isteğine Macron'dan ret
        Avrupa'da nadir görülüyor... Siyah kurt kamerada!
        Avrupa'da nadir görülüyor... Siyah kurt kamerada!
        Alman devi kendi seçim kampanyasını başlattı
        Alman devi kendi seçim kampanyasını başlattı
        "Barcelonalı Xavi’yi kaçıracaktık"
        "Barcelonalı Xavi’yi kaçıracaktık"

        Benzer Haberler

        Genç boksörler büyükler kategorisinde de zirveyi hedefliyor
        Genç boksörler büyükler kategorisinde de zirveyi hedefliyor
        Kocaeli'de silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı
        Kocaeli'de silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı
        Otomobil, çocuk parkına uçtu; kaza kamerada
        Otomobil, çocuk parkına uçtu; kaza kamerada
        Kocaeli'de cipin sitenin otoparkından ağaçlık alana devrilmesi kamerada
        Kocaeli'de cipin sitenin otoparkından ağaçlık alana devrilmesi kamerada
        Husumetli olduğu galericiyi tabancayla vurdu
        Husumetli olduğu galericiyi tabancayla vurdu
        Karamürsel'de markette çıkan yangın söndürüldü
        Karamürsel'de markette çıkan yangın söndürüldü