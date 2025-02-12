Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde kar yağışı etkili oluyor
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kar yağışı etkisini gösteriyor.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kar yağışı etkisini gösteriyor.
Körfez kesimi Sevindikli mevkisindeki yağış nedeniyle ulaşımda aksama yaşanmazken, ekipler karla mücadele çalışması yürütüyor.
Trafik ekipleri, sürücüleri yağış ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyarıyor.
Sürücüler, otoyolda kontrollü ilerliyor.
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