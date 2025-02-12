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        Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde kar yağışı etkili oluyor

        Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kar yağışı etkisini gösteriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 15:43 Güncelleme: 12.02.2025 - 16:10
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        Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde kar yağışı etkili oluyor
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        Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kar yağışı etkisini gösteriyor.

        Körfez kesimi Sevindikli mevkisindeki yağış nedeniyle ulaşımda aksama yaşanmazken, ekipler karla mücadele çalışması yürütüyor.

        Trafik ekipleri, sürücüleri yağış ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyarıyor.

        Sürücüler, otoyolda kontrollü ilerliyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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