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        Kocaeli'de kayıp olarak aranan kişinin cesedi ormanda toprağa gömülü bulundu

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 8 gündür kayıp olarak aranan kişinin cesedi, ormanda toprağa gömülü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 14:42 Güncelleme: 13.02.2025 - 14:47
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        Kocaeli'de kayıp olarak aranan kişinin cesedi ormanda toprağa gömülü bulundu
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 8 gündür kayıp olarak aranan kişinin cesedi, ormanda toprağa gömülü bulundu.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dilovası ilçesindeki bir fabrikada çalışan Murat Y'den (49) 5 Şubat'tan beri haber alamayan eşi ve kızının ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Ekiplerin çalışması sonucu Murat Y'nin cesedi, dün ilçedeki ormanlık alanda toprağa gömülü bulundu.

        Murat Y'nin cenazesi, incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

        Olayla ilgili şüpheliler R.G. ve M.A. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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