Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        1. Ordu Komutanı Orgeneral Tokel'den Vali Aktaş'a ziyaret

        1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Vali İlhami Aktaş'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 16:50 Güncelleme: 18.02.2025 - 16:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        1. Ordu Komutanı Orgeneral Tokel'den Vali Aktaş'a ziyaret
        ABONE OL

        1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Vali İlhami Aktaş'ı ziyaret etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Aktaş tarafından karşılanan Orgeneral Tokel, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

        Orgeneral Tokel, Aktaş'a görevinde başarılar dilerken, Vali Aktaş da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Turuncu İstanbul! AKOM'dan flaş uyarılar!
        Turuncu İstanbul! AKOM'dan flaş uyarılar!
        Santorini'de tehlikenin kanıtları: Volkan bombaları!
        Santorini'de tehlikenin kanıtları: Volkan bombaları!
        ABD ve Rusya arasında tarihi görüşme
        ABD ve Rusya arasında tarihi görüşme
        İstanbul'da sahil şeridinde kaçak yapı denetimi!
        İstanbul'da sahil şeridinde kaçak yapı denetimi!
        Vurulan akademisyenden haber var! Öğrenci 2 silahla gelmiş!
        Vurulan akademisyenden haber var! Öğrenci 2 silahla gelmiş!
        "Arsa maliyeti düşürülecek"
        "Arsa maliyeti düşürülecek"
        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Ankara'da
        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Ankara'da
        Arkadaşlarını dövüp camdan attılar! Uyuşturucu vahşeti!
        Arkadaşlarını dövüp camdan attılar! Uyuşturucu vahşeti!
        Dursun Özbek: TFF'nin daveti samimiyetsiz!
        Dursun Özbek: TFF'nin daveti samimiyetsiz!
        Sosyal medya fenomeni Gizem kazada öldü!
        Sosyal medya fenomeni Gizem kazada öldü!
        Osimhen kırmızı kart görmeli miydi?
        Osimhen kırmızı kart görmeli miydi?
        Bu bölgeler için kar yağışı ve sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için kar yağışı ve sağanak yağmur uyarısı
        Solskjaer'le hayata döndüler!
        Solskjaer'le hayata döndüler!
        Yangın battaniyesiyle söndürüldü
        Yangın battaniyesiyle söndürüldü
        En-Nesyri adım adım rekora!
        En-Nesyri adım adım rekora!
        Yasa dışı bahis ağına darbe!
        Yasa dışı bahis ağına darbe!
        Turabi'yi dinleyen ABD'linin hali
        Turabi'yi dinleyen ABD'linin hali
        Site toplantısında kurşun yağdırdı!
        Site toplantısında kurşun yağdırdı!
        Konutta reel düşüş sürüyor
        Konutta reel düşüş sürüyor
        Ukrayna-ABD kaynak anlaşması
        Ukrayna-ABD kaynak anlaşması

        Benzer Haberler

        Sondaj sırasında metan gazından çıktığı değerlendirilen yangın söndürüldü (...
        Sondaj sırasında metan gazından çıktığı değerlendirilen yangın söndürüldü (...
        Sondaj sırasında metan gazından çıktığı değerlendirilen yangın devam ediyor...
        Sondaj sırasında metan gazından çıktığı değerlendirilen yangın devam ediyor...
        Sondaj sırasında metan gazından çıktığı değerlendirilen yangın devam ediyor
        Sondaj sırasında metan gazından çıktığı değerlendirilen yangın devam ediyor
        Sondaj sırasında ortaya çıkan metan gazı alev aldı (2)
        Sondaj sırasında ortaya çıkan metan gazı alev aldı (2)
        Kocaeli'de zemin etüdü sırasında çıkan metan gazı yanmaya devam ediyor
        Kocaeli'de zemin etüdü sırasında çıkan metan gazı yanmaya devam ediyor
        Sondaj sırasında ortaya çıkan metan gazı alev aldı
        Sondaj sırasında ortaya çıkan metan gazı alev aldı