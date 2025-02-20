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        Kocaeli'de kaçak tütün operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

        Kocaeli'de 630 kilogram kaçak tütün ele geçirilen operasyonda 6 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 13:49 Güncelleme: 20.02.2025 - 14:39
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        Kocaeli'de kaçak tütün operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
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        Kocaeli'de 630 kilogram kaçak tütün ele geçirilen operasyonda 6 kişi yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

        Körfez ilçesinde düzenlenen operasyonda 5 ev, iş yeri ve depoda yapılan aramada, 630 kilogram kıyılmış kaçak tütün, 362 bin 750 makaron (filtreli sigara kağıdı), 202 sahte bandrol, 3 elektrikli sigara sarma makinesi, 2 kompresör, elektrikli tütün kurutma makinesi, 25 elektronik sigara, 50 elektronik sigara likidi, 4 bin 250 gram kaçak nargile tütünü, ruhsatsız av tüfeği, 3 av tüfeği şarjörü ve 6 fişek ele geçirildi.

        Olayla ilgili 6 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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