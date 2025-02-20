Kocaeli'de kaçak tütün operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Körfez ilçesinde düzenlenen operasyonda 5 ev, iş yeri ve depoda yapılan aramada, 630 kilogram kıyılmış kaçak tütün, 362 bin 750 makaron (filtreli sigara kağıdı), 202 sahte bandrol, 3 elektrikli sigara sarma makinesi, 2 kompresör, elektrikli tütün kurutma makinesi, 25 elektronik sigara, 50 elektronik sigara likidi, 4 bin 250 gram kaçak nargile tütünü, ruhsatsız av tüfeği, 3 av tüfeği şarjörü ve 6 fişek ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

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