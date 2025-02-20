Kocaeli'de evin çatısında çıkan yangın söndürüldü

Öte yandan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer de bölgeye gelerek incelemelerde bulundu, aileye geçmiş olsun dileklerini iletti.

İtfaiyenin müdahalesi sonucu söndürülen yangın evde hasara neden oldu.

Yukarı Mahalle Seki Sokak'ta Mustafa A'ya ait 2 katlı evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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