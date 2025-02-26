Kocaeli'de camide çıkan yangın hasara yol açtı
Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki bir camide çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki bir camide çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Karabaş Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki Akça Camisi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede söndürülen yangın nedeniyle camide hasar oluştu.
Polis, olay yerinde incelemelerde bulundu.
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