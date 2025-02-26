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        Kocaeli'de camide çıkan yangın hasara yol açtı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki bir camide çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 11:33 Güncelleme: 26.02.2025 - 11:43
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        Kocaeli'de camide çıkan yangın hasara yol açtı
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki bir camide çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Karabaş Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki Akça Camisi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kısa sürede söndürülen yangın nedeniyle camide hasar oluştu.

        Polis, olay yerinde incelemelerde bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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