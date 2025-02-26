Kocaeli'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı
Kocaeli'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı.
Kocaeli'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik kentte çalışma yürüttü.
Düzenlenen operasyonlarda, "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.S (39), "dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan B.T (44), "dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.K. (25), "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan A.G. (23) yakalandı.
Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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