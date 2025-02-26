Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı

        Kocaeli'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 22:52 Güncelleme: 26.02.2025 - 22:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı
        ABONE OL

        Kocaeli'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik kentte çalışma yürüttü.

        Düzenlenen operasyonlarda, "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.S (39), "dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan B.T (44), "dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.K. (25), "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan A.G. (23) yakalandı.

        Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bursa'nın tarihi kalesinde yangın
        Bursa'nın tarihi kalesinde yangın
        DEM'den kritik açıklamalar
        DEM'den kritik açıklamalar
        Zelenskiy cuma günü ABD'de
        Zelenskiy cuma günü ABD'de
        Eğitime kar engeli!
        Eğitime kar engeli!
        Osimhen ve transfer açıklaması!
        Osimhen ve transfer açıklaması!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İlk hedef 350 dolar
        İlk hedef 350 dolar
        Lavrov: Barış gücüne dair herhangi bir seçeneği düşünmüyoruz
        Lavrov: Barış gücüne dair herhangi bir seçeneği düşünmüyoruz
        Fenerbahçe'den Dzeko harekatı!
        Fenerbahçe'den Dzeko harekatı!
        Karlı yolda düştü, hayatını kaybetti
        Karlı yolda düştü, hayatını kaybetti
        "Benim babam nasıl ırkçı olabilir?"
        "Benim babam nasıl ırkçı olabilir?"
        F.Bahçe'den TFF'ye yabancı hakem talebi!
        F.Bahçe'den TFF'ye yabancı hakem talebi!
        Araçtaki yangında can verdiler: 1'i bebek 2 ölü, 2 yaralı
        Araçtaki yangında can verdiler: 1'i bebek 2 ölü, 2 yaralı
        26 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        26 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        Motokuryeye öldüresiye çarpmıştı! İlk görüntüler ortaya çıktı!
        Motokuryeye öldüresiye çarpmıştı! İlk görüntüler ortaya çıktı!
        ATM'lerde yüz tanıma dönemi başlıyor
        ATM'lerde yüz tanıma dönemi başlıyor
        Görünümü 'Olay' oldu
        Görünümü 'Olay' oldu
        Alman devinden Arda Güler'e kanca!
        Alman devinden Arda Güler'e kanca!
        Elektrik kesintisi ülkenin yüzde 99'unu etkiledi, OHAL ilan edildi!
        Elektrik kesintisi ülkenin yüzde 99'unu etkiledi, OHAL ilan edildi!
        Savcılıktan İÜ’ye ‘diploma’ yazısı
        Savcılıktan İÜ’ye ‘diploma’ yazısı

        Benzer Haberler

        Kocaeli'den kısa kısa
        Kocaeli'den kısa kısa
        Kocaeli'de yeğenlerine cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla yargılanan...
        Kocaeli'de yeğenlerine cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla yargılanan...
        Camide çıkan yangın, zarara neden oldu (2)
        Camide çıkan yangın, zarara neden oldu (2)
        Otomobille yaklaşan saldırganların açtığı ateşte yaralandı (2)
        Otomobille yaklaşan saldırganların açtığı ateşte yaralandı (2)
        Otomobille yaklaşan saldırganların açtığı ateşte yaralandı
        Otomobille yaklaşan saldırganların açtığı ateşte yaralandı
        Camide çıkan yangın, zarara neden oldu
        Camide çıkan yangın, zarara neden oldu