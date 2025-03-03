Türk akademisyenler, Fransa'da ikincilik kazanan kardan heykelle küresel ısınmaya dikkati çekti

KADİR YILDIZ - Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi akademisyenlerinden oluşan takım, Fransa'da düzenlenen 42. Valloire Uluslararası Kar Heykel Yarışması'nda küresel ısınma temalı eserleriyle ikinci oldu.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden Prof. Dr. Bülent Çınar, Kocaeli Üniversitesinden Doç. Dr. Ceyhun Konak ve Öğretim Görevlisi Tayfun Konak'ın yer aldığı ekip, 14-17 Ocak'ta gerçekleştirilen organizasyonda küresel ısınmaya karşı farkındalık oluşturmak amacıyla "Melting Glaciers / Eriyen Buzullar" isimli eserlerini icra etti.

"Eriyen Buzullar" çalışması, 18 takımın yer aldığı yarışmada ikincilik ödülünün sahibi oldu. Akademisyenlerden oluşan ekip, söz konusu eserle festival alanını gezen her yaştan sanatsevere küresel ısınmaya karşı duyarlı olunması mesajı vermeyi hedefledi.

Bu yıl ABD'nin Colorado eyaletinde yapılacak "Breckenridge International Snow Sculpture Championships"te Türkiye'yi temsil edecek ekibin, bu alanda 3 kıtadan kazandığı ödülleri bulunuyor.

- "Sanat yoluyla dünya dertlerine dikkati çektik"

Çınar, AA muhabirine, Fransa'da 42 yıldır düzenlenen ve 18 ekibin yer aldığı yarışmada, 3,5-4 metre ebadında, 30 metreküp sıkıştırılmış kardan oluşan kütleden heykel yonttuklarını anlattı.

Ekiplerden, dışarıdan yardım almadan eserleri tamamlamalarının istendiğini aktaran Çınar, buzulların erimesi sorununa odaklandıkları soyut heykelle ikincilik ödülü kazandıklarını belirtti.

Çınar, küresel ısınmanın dünyanın derdi olduğunu dile getirerek, "Bir sanatçı kendi yerel dertlerinden sıyrılıp dünya dertlerine kadar çözüm bulmaya çalışıyor. 'Adım Hıdır, yapacağım budur' denir ya hani, biz de sanatçı olarak kendi lisanımızla bunu yapabiliyoruz. Küresel ısınmaya dikkati çekmek amacıyla yaptığımız heykel, aynen buzulların erimesi gibi orada birkaç hafta içinde eriyip kaybolacak. İzleyicinin gözü önünde bu erimeyi canlandırmış olacağız. Sanat yoluyla dünya dertlerine dikkati çektik." diye konuştu.

- Katıldıkları son 3 yarışmadan ödül aldılar

Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ceyhun Konak da bir heykeltıraş olarak kar ve buzla son 10 yıldır çalıştıklarını, 10 senelik tecrübeyle yarışmalara katılıp ödüller kazandıklarını anlattı.

Çin'in Harbin şehrindeki yarışmada tecrübe kazandıklarına değinen Konak, sonrasında bu alanda ABD, Japonya ve Avrupa'daki organizasyonlara katıldıklarını kaydetti.

Konak, katıldıkları son 3 yarışmadan da ödülle döndüklerine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Malzeme mukavemet açısından değerlendirildiğinde taş heykel işçiliğinin uygulanabileceği bir alan. Çünkü ana kütleden formu oluşturuyorsunuz. Dış hava koşulları zorlayıcı, bulunduğumuz yerler genelde yüksek yerler oluyor. Son gittiğimiz yer 3 bin 600 rakımdı. Oksijen azlığı nedeniyle fiziki kondisyonunuzu artırmanız gerekiyor. Sıfırın altında 15 derecede donmuş buz kütlesini ufalamak ciddi efor gerektiriyor."

- "Bizi tanıyıp ülkemize gelmek isteyen çok insan oldu"

Öğretim Görevlisi Tayfun Konak ise alanının ekonomi olduğunu ancak 10 yıldır heykel yaptığını belirterek, gittikleri organizasyonlarda hem Türkiye'yi tanıttıklarını hem de bu alandaki başarısını anlattıklarını belirtti.

Türk takımı olarak bu alanda markalaştıklarını ve Türkiye olarak artık bu alanda da tanındıklarına dikkati çekerek, "Bu alanda tanındığımız için her yerden yarışmalara çağrılıyoruz. Ülkemizi daha iyi tanıtmak, ülkemize daha fazla turist çekmek, ekonomimize katkı sağlamak için çalışıyoruz. Bizi tanıyıp ülkemize gelmek isteyen çok insan oldu." dedi.