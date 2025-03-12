Kocaeli'den kısa kısa

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından çiftçilere, yem bitkisi tohumu ve gübre desteği sağlanacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tarım ve hayvancılığı geliştirmek amacıyla hayata geçirilen "2025 Yılı İlkbahar Yem Bitkisi Tohumu ve Gübre Destek Projesi" kapsamında yüzde 50 hibeli yaklaşık 2 bin 500 çiftçiye 750 ton gübre ile 120 ton dane ve silajlık mısır tohumu desteği verilecek.

Kent genelinde yürütülecek projeden yararlanmak isteyen çiftçilerin, 1 paket dane mısır tohumu desteğinden yararlanabilmesi için 7 dekar alana sahip olmaları gerekiyor.

Destekten yararlanmak isteyen üreticiler müracaatlarını "2025 Çiftçi Kayıt Sistemi" belgesiyle İzmit, Derince, Körfez, Başiskele, Kartepe ve Gölcük ilçelerinde 12-21 Mart tarihlerinde Büyükşehir Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Hizmet Binasına, Gebze, Dilovası, Darıca ve Çayırova ilçesinde 20-21 Mart tarihlerinde Büyükşehir Belediyesi Gebze Hizmet Binasına, Kandıra ilçesinde 12-21 Mart tarihlerinde Kandıra Belediyesi Yeni Hizmet Binasına, Karamürsel ilçesinde ise 13-14 Mart'ta Karamürsel KO-MEK binasına yapabilecek.

- Başiskele'de down sendromlulara fotoğrafçılık eğitimi verildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK), down sendromlulara "mobil fotoğrafçılık" kursu verdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başiskele Belediyesi, Başiskele Kent Konseyi ve Gölcük Down Sendromlular Derneği işbirliğinde "+1 Kromozom Hiçbir Şeye Engel Değildir" sloganıyla 2 gün süren mobil eğitim verildi.

Karşıyaka KO-MEK Kurs Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitimlerde, down sendromluların sanatsal ifadelerini desteklemek, yaratıcılıklarını ve görsel becerilerini geliştirerek sosyal farkındalıklarını artırmak amacıyla görsel bilgi kullanıldı.

Daha sonra Fotoğraf Teknolojileri Müzesi'ni gezen down sendromlular, Döngel Millet Bahçesi ve Başiskele sahilinde denizi ve doğayı fotoğraflayarak eğitimlerini tamamladı.

- Büyükşehir Belediyesinden dezavantajlı vatandaşlara destek