Efeler Ligi'ne yükselen Gebze Belediye Spor Kulübü, şampiyonluk kupasına kavuştu

– Pizza Hut Türkiye Erkekler Voleybol 1. Ligi’nde sezonu lider tamamlayarak SMS Grup Efeler Ligi’ne yükselen Gebze Belediye Spor Kulübü, şampiyonluğunu kutladı.

Ligde oynadığı 26 maçın 23’ünü kazanan Gebze ekibi, Gebze Spor Salonu’nda düzenlenen törende şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Asbaşkanı Semih Oktay, voleybolun Türkiye genelinde yaygınlığının arttığını belirterek, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Gösterilen başarıda emeği geçen herkesi kutluyorum. Voleybol bugün Türkiye’de büyük bir gelişim gösterdi. Özellikle Kocaeli ve Gebze, federasyonumuzun önem verdiği bölgelerden biri. Daha önce birçok milli maçı bu bölgede oynadık. Gebze’nin yeniden üst seviyede yer alması bizi çok mutlu etti. Ümit ediyorum ki Efeler Ligi’nde de aynı başarıyı göstereceklerdir."

- Başkan Büyükgöz: “Gebze, tarihinde ilk kez Efeler Ligi’nde”

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, takımın büyük bir azim ve fedakârlık göstererek kısa sürede üst lige yükseldiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Gebze’nin tarihinde ilk kez Efeler Ligi’nde yer alan bir voleybol takımı oldu. 4 yıl önce çıktığımız bu yolculuğu büyük bir mutlulukla tamamladık. Sporcularımız ve teknik ekibimiz büyük fedakârlık göstererek bugün bu başarıyı bizlere yaşattı."

Belediye olarak 32 branşta spor faaliyetlerini sürdürdüklerini belirten Büyükgöz, şu bilgileri paylaştı:

"Göreve geldiğimizde günlük 7 bin 500 çocuğumuz spor yaparken, bugün bu sayı 75 bine ulaştı. Belediyemizin lisanslı sporcusu yokken bugün 240 lisanslı sporcumuz aktif olarak mücadele ediyor. Yüzücülük, binicilik ve diğer spor branşlarında da başarılarımızı artıracağız."

Kulüp antrenörü Fikret Ayan, sezon başında dalgalı bir performans sergilediklerini ancak sistemlerini oturttuktan sonra 18 maçlık galibiyet serisi yakalayarak ligi lider tamamladıklarını ifade ederek, ""Bu başarı bizim için sürpriz değildi. 4 yıldır bunun altyapısını oluşturuyorduk. Salon, tesis ve teknik ekip açısından planlı bir çalışma yürüttük. Sonunda hedeflediğimiz noktaya ulaştık." dedi