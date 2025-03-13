Kocaeli'de kumar oynayan 5 kişiye 46 bin 235 lira ceza kesildi

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde kumar oynayan 5 kişiye 46 bin 235 lira idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçunun engellenmesine yönelik umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde denetim gerçekleştirildi.

Karamürsel'de bir kahvehanede kumar oynayan 5 kişiye 46 bin 235 lira ceza verildi, 52 bin liraya el konuldu.

Kumar oynattığı tespit edilen A.S. hakkında adli işlem yapıldı.