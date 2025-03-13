Kocaelispor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü
Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında deplasmanda Solwie Energy Fatih Karagümrük'le oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında deplasmanda Solwie Energy Fatih Karagümrük'le oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde Körfez Brunga Tesisleri'nde yapılan antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Ardından geçiş oyunları üzerinde çalışan yeşil-siyahlı ekip, fiziksel çeviklik ve çabukluk antrenmanıyla çalışmalarını sürdürdü.
İdman, 5'e 2 top kapma ve taktik çalışmalarıyla sona erdi.
Kocaelispor ile Solwie Energy Fatih Karagümrük, 16 Mart Pazar günü saat 20.30'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
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