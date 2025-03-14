Kocaeli'den yola çıkan bisikletliler, şehitler anısına Çanakkale'ye pedal çevirecek

Kocaeli'den 16 bisikletli, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde Şehitler Abidesi'ne toprak ve bayrak bırakmak için Çanakkale'ye doğru hareket etti.

Gebze Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kent Meydanı'nda düzenlenen uğurlama töreninde, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit ve Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, bisikletlilere bayrak ve toprağı teslim etti.

Şehitler için dua edilmesinin ardından kortej eşliğinde pedallarını çevirmeye başlayan bisikletliler, 420 kilometrelik yolu 4 günde tamamlayarak 18 Mart'ta Çanakkale'ye ulaşmayı planlıyor.

Kaymakam Özyiğit, tarihi destanlarla dolu milletin bağımsızlığında önemli bir adım olan Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümünde Çanakkale'ye gidecek ve emanetleri ulaştıracak sporculara teşekkür etti.

Belediye Başkanı Büyükgöz de tarihe altın harflerle "Çanakkale Geçilmez"i yazdıran aziz milletin ferdi olmaktan her zaman gurur duyduğunu ifade etti.

Büyükgöz, Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümünde bu toprakları mukaddes vatan toprağı olarak emanet eden şehitleri, kahramanları ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet ve minnetle yad ettiklerini belirtti.

Törenin ardından bisiklet konvoyu, Çanakkale'ye doğru yola çıktı.