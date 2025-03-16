SOLOTÜRK, 18 Mart etkinlikleri öncesinde İzmit'te keşif uçuşu yaptı
Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Kocaeli'de düzenlenecek "Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi" etkinlikleri öncesinde keşif uçuşu gerçekleştirdi.
Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Kocaeli'de düzenlenecek "Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi" etkinlikleri öncesinde keşif uçuşu gerçekleştirdi.
İzmit ilçesinde 18 Mart'ta yapılacak etkinlikler kapsamında görev alacak Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı SOLOTÜRK ekibi, keşif uçuşu yaptı.
İlçe halkı, İzmit Körfezi üzerindeki uçuşu Sekapark alanından izledi.
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