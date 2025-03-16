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        SOLOTÜRK, 18 Mart etkinlikleri öncesinde İzmit'te keşif uçuşu yaptı

        Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Kocaeli'de düzenlenecek "Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi" etkinlikleri öncesinde keşif uçuşu gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 12:26 Güncelleme: 16.03.2025 - 12:28
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        SOLOTÜRK, 18 Mart etkinlikleri öncesinde İzmit'te keşif uçuşu yaptı
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        Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Kocaeli'de düzenlenecek "Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi" etkinlikleri öncesinde keşif uçuşu gerçekleştirdi.

        İzmit ilçesinde 18 Mart'ta yapılacak etkinlikler kapsamında görev alacak Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı SOLOTÜRK ekibi, keşif uçuşu yaptı.

        İlçe halkı, İzmit Körfezi üzerindeki uçuşu Sekapark alanından izledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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