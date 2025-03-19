Kocaelili sportif balıkçılar Yunanistan'daki turnuvadan kupayla döndü

Kocaeli Sportif Olta Balıkçılığı Spor Kulübünden (KSC) Dila Gençer, Yunanistan'da düzenlenen Uluslararası 6. Denize Saygı Turnuvası'nda kadınlar klasmanında ikinci oldu.

Ksilokastro şehrinde düzenlenen balık yakalama turnuvasına, KSC'den altı sporcu katıldı. Kulüp üyeleri Kadir Cihan Pestil, İrfan Biricik, Sercan Gençer, Dila Gençer, Selçuk Coşkun ve Mustafa Eğeri, 10 farklı ülkeden gelen toplam 64 sporcuyla mücadele etti.

Turnuvanın ilk etabında dikkati çeken Dila Gençer, sektör birinciliğini elde ederek kadınlar klasmanında ikincilik kupasını kazandı.

KSC'nin diğer sporcularından Kadir Cihan Pestil, genel klasmanda 7. olurken, İrfan Biricik ise 10. sıraya yerleşti.

Dila Gençer, yarışma sonrası yaptığı açıklamada, turnuvada başarı elde etmenin kendisi için büyük gurur olduğunu belirterek, hem güzel deneyim yaşadığını hem de Türkiye'yi, Kocaeli'yi ve Kocaeli Sportif Olta Balıkçılığı Spor Kulübünü temsil etmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Kazandıkları kupaları tüm destekçilerine armağan ettiklerini dile getiren Gençer, "Takvimimizde yer alan, yurt içi ve yurt dışında katılacağımız turnuvalarda yine elimizden gelenin en iyisini yaparak, son dakikaya kadar mücadelelerimizi sürdüreceğiz." dedi.