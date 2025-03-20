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        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde zincirleme kaza nedeniyle yol ulaşıma kapandı

        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle İstanbul yönü ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 21:26 Güncelleme: 20.03.2025 - 21:35
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        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde zincirleme kaza nedeniyle yol ulaşıma kapandı
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        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle İstanbul yönü ulaşıma kapandı.

        Otoyolun İstanbul istikameti Çenedağ mevkisinde çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık, itfaiye ve kara yolları ekipleri sevk edildi.

        Kazada ilk belirlemelere göre, 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönü ulaşıma kapandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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