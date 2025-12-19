Habertürk
Habertürk
        Kocaeli'de park halindeki servis minibüsü kara yoluna düştü

        Kocaeli'de park halindeki servis minibüsü kara yoluna düştü

        Kocaeli'nin Derince ilçesinde park halindeki servis minibüsü D-100 kara yoluna düştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 15:11 Güncelleme: 19.12.2025 - 15:11
        Kocaeli'de park halindeki servis minibüsü kara yoluna düştü
        Kocaeli'nin Derince ilçesinde park halindeki servis minibüsü D-100 kara yoluna düştü.

        Çınarlı Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki oto yıkamacıda park halindeki 41 P 9952 plakalı servis minibüsü bilinmeyen nedenle hareket etti.

        Minibüs, caddeden kot farkıyla ayrılan D-100 kara yoluna düştü.

        İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralananın olmadığı kazada, yolların arasında kalan minibüs bölgeye sevk edilen çekiciyle kaldırıldı.

