Kocaeli'de park halindeki servis minibüsü kara yoluna düştü
Kocaeli'nin Derince ilçesinde park halindeki servis minibüsü D-100 kara yoluna düştü.
Çınarlı Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki oto yıkamacıda park halindeki 41 P 9952 plakalı servis minibüsü bilinmeyen nedenle hareket etti.
Minibüs, caddeden kot farkıyla ayrılan D-100 kara yoluna düştü.
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Yaralananın olmadığı kazada, yolların arasında kalan minibüs bölgeye sevk edilen çekiciyle kaldırıldı.
