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        Kocaeli'de forkliftten düşen operatör yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kullandığı forkliftten düşen operatör yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 12:19 Güncelleme: 21.03.2025 - 12:19
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        Kocaeli'de forkliftten düşen operatör yaralandı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kullandığı forkliftten düşen operatör yaralandı.

        İnönü Mahallesi Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi 13. Cadde'deki oyuncak fabrikasında çalışan yabancı uyruklu forklift operatörü Ali El O. (30), dengesini kaybederek araçtan düştü.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı operatör, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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