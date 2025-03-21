Kocaeli'de forkliftten düşen operatör yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kullandığı forkliftten düşen operatör yaralandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kullandığı forkliftten düşen operatör yaralandı.
İnönü Mahallesi Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi 13. Cadde'deki oyuncak fabrikasında çalışan yabancı uyruklu forklift operatörü Ali El O. (30), dengesini kaybederek araçtan düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı operatör, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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