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        Kocaeli ve Sakarya'da fidanlar toprakla buluşturuldu

        Kocaeli ve Sakarya'da, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası etkinlikleri kapsamında fidan dikildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 13:28 Güncelleme: 21.03.2025 - 13:28
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        Kocaeli ve Sakarya'da fidanlar toprakla buluşturuldu
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        Kocaeli ve Sakarya'da, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası etkinlikleri kapsamında fidan dikildi.

        Kocaeli'de Orman Bölge Müdürlüğünün "Doğanın Lezzeti Ormanda Saklı" temasıyla düzenlediği etkinlikte, İzmit'teki Gökçeören Üçgaziler Mahallesi'nde 2 bin fidan toprakla buluşturuldu.

        Vali İlhami Aktaş, etkinliğin, öğrencilere ve gençlere ağaç sevgisini ve ormancılık bilincini aşılamak üzere örnek bir çalışma olduğunu söyledi.

        Bu kapsamda 2 bin fidanın toprakla buluşmasına vesile olduklarını dile getiren Aktaş, etkinlikle öğrencilere hem unutulmaz anı yaşatıldığını hem de orman ve ağaç sevgisi aşılandığını ifade etti.

        Etkinliğe, Garnizon Komutanı Tümamiral Hüseyin Tığlı, Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Berna Abiş, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, protokol üyeleri ile öğrenciler katıldı.

        - Sakarya

        Sakarya Valiliği ile Orman Bölge Müdürlüğünce, Kaynarca ilçesi Sabırlı Mahallesi Orman Sahası'nda fidan dikim etkinliği düzenlendi.

        Etkinliğe, Vali Yardımcısı Mustafa Kutlu, Kaymakam Selim Çomaklı, Sakarya Orman Bölge Müdürü Metin Topçu, Kaynarca Belediye Başkanı Kadir Yazgan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Akyazı, Geyve, Hendek, Karapürçek, Karasu, Kaynarca, Kocaali, Pamukova ve Taraklı ilçelerinde defne, servi, fıstık çamı, kocayemiş, kızılcık, sedir, kartopu, ateş dikeni, kızılçam ve çınar olmak üzere 4 bin 450 fidan dikildi.

        Etkinlik kapsamında ayrıca 3 bin 500 fidan dağıtıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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