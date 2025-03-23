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        Kocaeli'de hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2025 - 13:52 Güncelleme: 23.03.2025 - 13:57
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        Kocaeli'de hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

        Kocakaymaz Mahallesi Ocaklar mevkisinde seyreden İ.K. idaresindeki 34 HFU 04 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen R.B'nin kullandığı 41 AIK 985 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada sürücülerle hafif ticari araçta bulanan çocuk yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık personelince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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