Kocaeli'de hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.
Kocakaymaz Mahallesi Ocaklar mevkisinde seyreden İ.K. idaresindeki 34 HFU 04 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen R.B'nin kullandığı 41 AIK 985 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücülerle hafif ticari araçta bulanan çocuk yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık personelince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
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