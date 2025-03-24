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        Doğa yürüyüşçüleri "Nikomedya kültür rotası"nda buluştu

        Kocaeli Doğa Spor Kulübünce (KODOSK) "Nikomedya Kültür Gezisi" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 15:32 Güncelleme: 24.03.2025 - 16:03
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        Doğa yürüyüşçüleri "Nikomedya kültür rotası"nda buluştu
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        Kocaeli Doğa Spor Kulübünce (KODOSK) "Nikomedya Kültür Gezisi" gerçekleştirildi.

        KODOSK üyeleri, "Hoşgörü Deklerasyonu"nun yayımlandığı Doğu Roma İmparatorluğu'nun başkenti İzmit'ten (Nikomedya) İznik'e (Nikaia) yolculuğun başlangıç noktası kabul edilen Çukurbağ Mahallesi'nde toplandı.

        Kulüp başkanı Berna Ayakta Şerifi ve yönetim kurulu üyelerinin de aralarında yer aldığı 45 kişilik grup, Nikomedia Kazıları İzmit Kültür Sanat ve Eğitim Vakfının rehberlik desteğiyle Çukurbağ kazı alanından yürüyüşe başladı.

        Grup, yaklaşık 5 saat süren yürüyüşte Orhan Camisi, Canfeda Hatun Çeşmesi, iç kale sur duvarı ve kalıntıları, antik tiyatro alanı, Çakmaklı Çeşme, Akçakoca Meydanı, Akçakoca (Dere) Camisi, Elbeyoğlu Konağı, Şiir ve Edebiyat Evi, Süleyman Paşa Hamamı, Zübeyde hanım konağı, Selim Sırrı Paşa Konağı, Atatürk ve Milli Mücadele Anı Evi, Tarihi Kapanca Sokak, Oyuncak Müzesi, Redif Müzesi, Kasr-ı Humayün, Saat Kulesi, Atatürk Anıtı ve Kocaeli Arkeoloji Müzesi ziyaretiyle "Tarih Koridoru" ve "Kültür Tepesi" projelerinde restore edilen tarihi yapılar hakkında bilgi aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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