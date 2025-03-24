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        Kocaeli Üniversitesi Aday Araştırma Üniversitesi olmaya hak kazandı

        Kocaeli Üniversitesinin (KOÜ), Yükseköğretim Kurulunun teknolojiye ve topluma en çok katkı sağlayan öncü araştırmaların yapıldığı seçkin üniversitelerini belirlemek amacıyla 2021'de başlattığı "Araştırma Üniversiteleri" uygulaması kapsamında aday üniversitelerden biri seçildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 16:04 Güncelleme: 24.03.2025 - 16:04
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        Kocaeli Üniversitesi Aday Araştırma Üniversitesi olmaya hak kazandı
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        Kocaeli Üniversitesinin (KOÜ), Yükseköğretim Kurulunun teknolojiye ve topluma en çok katkı sağlayan öncü araştırmaların yapıldığı seçkin üniversitelerini belirlemek amacıyla 2021'de başlattığı "Araştırma Üniversiteleri" uygulaması kapsamında aday üniversitelerden biri seçildiği bildirildi.

        Kocaeli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, araştırma üniversiteleri, araştırma kapasitesi, araştırma kalitesi, etkileşim ve işbirliği konularında toplam 32 performans göstergesine göre değerlendirilerek seçilen Kocaeli Üniversitesinin, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından 5 yıl süreyle akredite edilerek başarısını tescillediği kaydedildi.

        Açıklamada, "Vali İlhami Aktaş, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk nezdinde bu başarıda emeği geçen tüm akademisyenlere, yapılan projelere ve faaliyetlerde emeği geçenlere teşekkürlerini iletti." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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