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        Kocaeli'de tırla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tırla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 10:35 Güncelleme: 25.03.2025 - 10:49
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        Kocaeli'de tırla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tırla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Sultan Orhan Mahallesi Terminal Caddesi'nde seyreden C.S. idaresindeki 41 ATE 268 plakalı motosiklet, aynı istikamette ilerleyen A.L. yönetimindeki 41 AAG 900 plakalı tırla çarpıştı.

        Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Motosiklet sürücüsü ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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