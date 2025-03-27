Kocaeli'den kısa kısa

SEKA Kağıt Müzesi'nde ramazan ayı etkinlikleri kapsamında Karagöz ve Hacivat gölge oyunu sahnelendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tiyatrocu Hüseyin Dilan ve yardımcısı Salih Banazılı'nın sahneye koyduğu gösteride, çocuklar ve aileleri eğlenceli vakit geçirdi.

Gösteri sonrasında, çocuklara şeker ikram edildi.

- Karamürsel Emniyet Müdürlüğü personeli iftarda buluştu

Karamürsel Emniyet Müdürlüğü personeli, iftar programında bir araya geldi.

Karamürsel polis merkezi bahçesinde düzenlenen iftarda, İlçe Emniyet Müdürü Eren Reçber, ekip amirleri ve polis memurları akşam ezanının okunmasıyla oruçlarını açtı.

Reçber, Kadir Gecesi'nin birlik, beraberlik, kardeşlik ve huzur getirmesini diledi.

Özveriyle görevlerini yerine getiren polis memurlarıyla gurur duyduğunu belirten Reçber, "İlçemizin güvenliği için halkımızla birlikte çalışıyoruz. Ramazan ayı birlik, beraberlik ve huzur ayıdır. Bütün halkımızın ve emniyet mensuplarımızın Ramazan Bayramı'nı şimdiden kutluyorum." ifadelerini kullandı.