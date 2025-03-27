Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, Avrupa Konseyinde Türkiye aleyhine konuşmalara karşı çıktı:

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nde (YBYK) Türkiye aleyhine yapılan konuşmalara karşı çıktı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Büyükakın, Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenen YBYK'nin 48. Genel Kurulu'na katıldı.

Büyükakın, genel kurulda özellikle muhalefetin söylemlerinden örnekler verilerek Türkiye aleyhine yapılan konuşmalara söz alarak karşı çıktı.

Türkiye'de hükümet tarafından yapılan uygulamaların burada anlatılanlarla aynı şeyler olmadığını vurgulayan Büyükakın, "Kayyum atamalarında da raportörlerin bu sürecini biz de defalarca gördük. Hükümetin terörle bağlantılı yapılarla ilgili aksiyonlarını hukuksuzluk olarak niteleyen raportörler, gerçeklikle alakalı bir başka olguyu her zaman gözden kaçırdılar. Mesela DEM Parti tarafından aday gösterilmiş olan belediye başkanlarının yanlarında eşbaşkan sıfatıyla hiçbir hukuki karşılığı olmayan, hiçbir seçimle gelmeyen şahısların atanmasını kayyum olarak göremediler. Gerçeklik bloke olmuş oldu." ifadelerini kullandı.