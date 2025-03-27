Anadolu Otoyolu'nda 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 çocuk yaralandı
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 çocuk yaralandı.
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 çocuk yaralandı.
Otoyolun Ankara yönünde ilerlerken Osmangazi Köprüsü bağlantı yoluna giren E.A'nın kullandığı 81 EE 213 plakalı otomobil ile aynı yönde seyreden S.E.K idaresindeki 34 GZM 133 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, E.A'nın kullandığı otomobilde bulunan ve henüz ismi öğrenilemeyen bir çocuk yaralandı.
Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Osmangazi Köprüsü bağlantı yolunda trafik bir süre kontrollü sağlandı.
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