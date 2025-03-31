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        Kocaelispor-Sakaryaspor maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında ağırladığı Sakaryaspor'u 3-1 yenen Kocaelispor teknik direktörü İsmet Taşdemir, "Hem puan tablosu hem de derbi olması itibarıyla çok önemli bir maçtı. Bunu kayıpsız ve hatasız atlattığımız için çok mutluyum." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 23:43 Güncelleme: 31.03.2025 - 23:43
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        Kocaelispor-Sakaryaspor maçının ardından
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        Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında ağırladığı Sakaryaspor'u 3-1 yenen Kocaelispor teknik direktörü İsmet Taşdemir, "Hem puan tablosu hem de derbi olması itibarıyla çok önemli bir maçtı. Bunu kayıpsız ve hatasız atlattığımız için çok mutluyum." dedi.

        Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Taşdemir, önemli bir maçta güzel bir sonuç aldıklarını söyledi.

        İlk defa böyle bir derbiye çıkma şansı elde ettiğini belirten Taşdemir, şu ifadeleri kullandı:

        "Çok büyük bir derbi. Çok da heyecanlıydı. Özellikle taraftarlarımız inanılmaz bir atmosfer hazırladılar, uyguladılar sağ olsunlar. Kendilerine müteşekkirim. Bu atmosfer karşısında oyuncular özellikle 10-15 dakika bocalasalar da gol bence onları kendilerine getirdi. Golden sonraki her dakika her saniye üstüne koyarak oynadılar. Çok da iyi oynadılar. Maçın bitiş düdüğüne kadar gerekli her şeyi yaptılar. Kazandığımız için çok mutluyum. Oyuncu kardeşlerimin ayağına sağlık, yüreğine sağlık. Önemli bir eşikte önemli bir maçtı. Hem puan tablosu hem de derbi olması itibarıyla çok önemli bir maçtı. Bunu kayıpsız ve hatasız atlattığımız için çok mutluyum. Oyuncu kardeşlerime bir kez daha teşekkür ediyorum."

        - Sakaryaspor cephesi

        Sakaryaspor Teknik Direktörü İlker Püren ise çok üzgün olduklarını ve yenilgiyi kabullenemediklerini dile getirdi.

        Püren, maçın coşkusunu, atmosferini ve heyecanını oyuncularıyla beraber yaşamaya ve yaşatmaya yoğun mesai harcadıklarını aktararak, şöyle konuştu:

        "Bazen futbolda galip gelebilirsin mağlup olabilirsin ama buradaki oyunun bana göre çok daha farklı olması gerekiyordu. Bunu, camiamız, taraftarlarımız ve şehrimiz hak etmedi. Bu konuda çok üzgünüm. Belki oyun hakkında konuşabiliriz. Erken sakatlık, golü bulduk, bulamadık... Böyle maçlar oyun gücüyle kazanılmaz. Böyle maçlar taktiksel disiplinle de kazanılmaz. Böyle maçlar coşkuyla, inançla ve savaşarak kazanılır. Maalesef biz bugün bu savaşta eksik kaldık diyebilirim. Hiç beklemediğim bir reaksiyondu. Bunun sebeplerini tabii ki oyuncularımızla konuşacağız. Önümüzde 6 maç var. Belki bu maçı almış olsaydık ileriye dönük farklı hedefler koyabilirdik. Yine hiçbir şey bitmiş değil."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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