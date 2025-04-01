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        Kocaeli'de silahlı kavgada 1 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde önceki gün çıkan silahlı kavgada 1 kişinin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 00:31 Güncelleme: 01.04.2025 - 00:31
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        Kocaeli'de silahlı kavgada 1 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı
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        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde önceki gün çıkan silahlı kavgada 1 kişinin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kocaeli Emniyet Müdürlüğünce, Derbent Mahallesi Ahmet Lütfü Arat Bulvarı'nda Hasan Hüseyin Osmanoğlu'nun (34) tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin düzenlenen operasyonda şüpheliler H.Ş, A.A. ve E.Ç. gözaltına alındı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine götürülen şüpheliler, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

        H.Ş. tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        - Olay

        Derbent Mahallesi Ahmet Lütfü Arat Bulvarı'ndaki bir çardakta, 29 Mart Cumartesi günü H.Ş. ile arasındaki kavgada silahla vurularak ağır yaralanan ve Başiskele ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırılan Osmanoğlu, yaşamını yitirmişti.

        Polis, firari şüphelinin yakalanması için çalışma başlatmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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