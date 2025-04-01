Anadolu Otoyolu'nda bayram tatili dönüş hareketliliği kısmen başladı

Anadolu ve Kuzey Marmara otoyollarının Sakarya kesiminde ise trafik normal seyrediyor.

Güzergahlarda görev yapan jandarma ve kara yolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma yürütüyor.

İstanbul istikameti Beyköy, Sinirci, Gölyaka gişeleri ile Gümüşova rampaları arasında kalan kesimde ise zaman zaman yoğunluk artıyor.

Bayram tatilini memleketi ya da tatil beldelerinde geçirenlerin bir kısmı dönüş yolculuğuna başladı.

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