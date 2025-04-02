Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de gıda zehirlenmesine neden olduğu iddiasıyla işletmenin 2 ortağı gözaltına alındı

        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 100'den fazla vatandaşın zehirlenmesine neden olduğu gerekçesiyle 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 20:52 Güncelleme: 02.04.2025 - 20:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de gıda zehirlenmesine neden olduğu iddiasıyla işletmenin 2 ortağı gözaltına alındı
        ABONE OL

        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 100'den fazla vatandaşın zehirlenmesine neden olduğu gerekçesiyle 2 kişi gözaltına alındı.

        Güney Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir dönercide önceki gün 100'ün üzerinde kişinin yedikleri yemekten zehirlendiği iddiasıyla işletme sahipleri K.Y. ve E.T. gözaltına alındı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Öte yandan Körfez Belediyesi ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gıda zehirlenmesinin yaşandığı dönerci hakkında işlem başlatıldı.

        Ekiplerce yapılan işlemin ardından dönerci tedbir amaçlı mühürlendi.

        Hastanelere başvuranlardan 2 çocuğun ilçedeki özel bir hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Boykot soruşturmasında adli kontrol kararı
        Boykot soruşturmasında adli kontrol kararı
        Türkiye ve Avrupa Birliği arasında yeni dönem!
        Türkiye ve Avrupa Birliği arasında yeni dönem!
        Küresel büyüme paniği
        Küresel büyüme paniği
        Kupada 11'ler belli oldu!
        Kupada 11'ler belli oldu!
        Cenaze dönüşü kaza: 7 yaralı
        Cenaze dönüşü kaza: 7 yaralı
        Kadıköy Fatihi!
        Kadıköy Fatihi!
        Macron'dan şirketlere tavsiye
        Macron'dan şirketlere tavsiye
        Tabancayla vurulan 16 yaşındaki kız, Ankara'ya sevk edildi
        Tabancayla vurulan 16 yaşındaki kız, Ankara'ya sevk edildi
        Yurt dışında kalp krizi geçirdi! 6 gün sonra Türkiye'de tedavi oldu
        Yurt dışında kalp krizi geçirdi! 6 gün sonra Türkiye'de tedavi oldu
        Kosova Avrupa Güzeli üst geçitten düşüp öldü!
        Kosova Avrupa Güzeli üst geçitten düşüp öldü!
        Emeklilerin 3 aylık enflasyon farkı yüzde 10,06
        Emeklilerin 3 aylık enflasyon farkı yüzde 10,06
        Kenan Yıldız için Barça iddiası!
        Kenan Yıldız için Barça iddiası!
        Petrolde OPEC ve tarife düşüşü
        Petrolde OPEC ve tarife düşüşü
        Pompei'de 'büyük' keşif!
        Pompei'de 'büyük' keşif!
        "Mourinho aklını kaybetti!"
        "Mourinho aklını kaybetti!"
        Penaltı kararı doğru mu, ofsayt var mı?
        Penaltı kararı doğru mu, ofsayt var mı?
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kılıçdaroğlu: Kurultayda aday değilim…
        Kılıçdaroğlu: Kurultayda aday değilim…
        Acı tesadüf
        Acı tesadüf
        Mart ayı enflasyon verileri açıklandı
        Mart ayı enflasyon verileri açıklandı

        Benzer Haberler

        Tavuk dönerden zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurulanların sayısı 100'ü...
        Tavuk dönerden zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurulanların sayısı 100'ü...
        Tavuk dönerden zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurulanların sayısı 100'ü...
        Tavuk dönerden zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurulanların sayısı 100'ü...
        TIR'dan düşen gaz tankı, park halindeki otomobil ve cipe çarptı
        TIR'dan düşen gaz tankı, park halindeki otomobil ve cipe çarptı
        Kocaeli'de yola devrilen gaz depolama tankı ulaşımı aksattı
        Kocaeli'de yola devrilen gaz depolama tankı ulaşımı aksattı
        Oto galeriye silahlı saldırının şüphelisi tutuklandı
        Oto galeriye silahlı saldırının şüphelisi tutuklandı
        Kocaeli'de 100 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
        Kocaeli'de 100 kilogram kaçak tütün ele geçirildi