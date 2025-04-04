Kocaeli'de otomobilin kaldırımda yürüyen çocuğa çarpması güvenlik kamerasında
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, otomobilin kaldırımda yürüyen çocuğa çarpma anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, otomobilin kaldırımda yürüyen çocuğa çarpma anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
S.M. idaresindeki 41 AYV 318 plakalı otomobil, Ömerağa Mahallesi Alemdar Caddesi'nde kontrolden çıkarak aydınlatma direğine ve kaldırımda yürüyen çocuk Ö.A.O'ya çarptı.
Aydınlatma direğinin devrildiği kazada sürücü S.M. ile yanındaki Y.A. ve Ö.A.O yaralandı.
İhbar üzerine, kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Gelen sağlık görevlilerince Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Otomobilin kaldırımda yürüyen çocuğa çarpması ve devrilen aydınlatma direğinin bir iş yerinin camlarını kırması güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.