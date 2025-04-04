Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de otomobilin kaldırımda yürüyen çocuğa çarpması güvenlik kamerasında

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, otomobilin kaldırımda yürüyen çocuğa çarpma anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 12:44 Güncelleme: 04.04.2025 - 12:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de otomobilin kaldırımda yürüyen çocuğa çarpması güvenlik kamerasında
        ABONE OL

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, otomobilin kaldırımda yürüyen çocuğa çarpma anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

        S.M. idaresindeki 41 AYV 318 plakalı otomobil, Ömerağa Mahallesi Alemdar Caddesi'nde kontrolden çıkarak aydınlatma direğine ve kaldırımda yürüyen çocuk Ö.A.O'ya çarptı.

        Aydınlatma direğinin devrildiği kazada sürücü S.M. ile yanındaki Y.A. ve Ö.A.O yaralandı.

        İhbar üzerine, kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Gelen sağlık görevlilerince Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Otomobilin kaldırımda yürüyen çocuğa çarpması ve devrilen aydınlatma direğinin bir iş yerinin camlarını kırması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        80 yaşındaki nineye 'Anne terliği' hapsi!
        80 yaşındaki nineye 'Anne terliği' hapsi!
        "İhracatta tarihimizin en yüksek 2. seviyesine ulaştık"
        "İhracatta tarihimizin en yüksek 2. seviyesine ulaştık"
        Trump'tan Le Pen'e destek
        Trump'tan Le Pen'e destek
        Szymanski, Fenerbahçe tarihine geçmeye hazırlanıyor!
        Szymanski, Fenerbahçe tarihine geçmeye hazırlanıyor!
        Kayıp olarak aranan gençten korkutan haber!
        Kayıp olarak aranan gençten korkutan haber!
        Eren Elmalı parlıyor!
        Eren Elmalı parlıyor!
        Trump "altın kartı" gösterdi
        Trump "altın kartı" gösterdi
        "Yeni sezonda yok olsun"
        "Yeni sezonda yok olsun"
        Durakta bekleyenleri kurtardı ama... Son manevra!
        Durakta bekleyenleri kurtardı ama... Son manevra!
        Fenerbahçe'den Okan Buruk'a sert tepki!
        Fenerbahçe'den Okan Buruk'a sert tepki!
        Tereyağı satışında yeni dönem
        Tereyağı satışında yeni dönem
        Türkiye'den ABD'nin gümrük vergisi kararına ilişkin açıklama
        Türkiye'den ABD'nin gümrük vergisi kararına ilişkin açıklama
        Otomotiv sanayisinde 'tarife' beklentisi
        Otomotiv sanayisinde 'tarife' beklentisi
        Apple 1 günde 310 milyar dolar eridi
        Apple 1 günde 310 milyar dolar eridi
        O hormonun etkisi sandığınızdan büyük!
        O hormonun etkisi sandığınızdan büyük!
        Donald Trump'tan Elon Musk açıklaması
        Donald Trump'tan Elon Musk açıklaması
        Bu bölgelere sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgelere sağanak yağmur uyarısı
        Sabah kahvesi şart değil!
        Sabah kahvesi şart değil!
        "Bence her şey çok iyi gidiyor, piyasalar patlayacak, borsa patlayacak"
        "Bence her şey çok iyi gidiyor, piyasalar patlayacak, borsa patlayacak"
        İsrail Gazze'nin kuzeyinde işgalini genişletiyor
        İsrail Gazze'nin kuzeyinde işgalini genişletiyor

        Benzer Haberler

        Alkollü sürücünün kullandığı otomobil kaldırımda yürüyen çocuğa çarptı
        Alkollü sürücünün kullandığı otomobil kaldırımda yürüyen çocuğa çarptı
        Tavuk dönerden zehirlenenlerin sayısı 648'e ulaştı; 2 kişi tutuklandı (3)
        Tavuk dönerden zehirlenenlerin sayısı 648'e ulaştı; 2 kişi tutuklandı (3)
        GÜNCELLEME 2 - Kocaeli'de gıda zehirlenmesine neden olduğu iddiasıyla işlet...
        GÜNCELLEME 2 - Kocaeli'de gıda zehirlenmesine neden olduğu iddiasıyla işlet...
        Tavuk dönerden zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurulanların sayısı 100'ü...
        Tavuk dönerden zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurulanların sayısı 100'ü...
        GÜNCELLEME - Kocaeli'de gıda zehirlenmesine neden olduğu iddiasıyla işletme...
        GÜNCELLEME - Kocaeli'de gıda zehirlenmesine neden olduğu iddiasıyla işletme...
        Tavuk dönerden zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurulanların sayısı 100'ü...
        Tavuk dönerden zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurulanların sayısı 100'ü...