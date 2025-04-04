Kocaeli Valisi Aktaş'tan Avukatlar Günü mesajı

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aktaş, mesajında, Anayasa ile güvence altına alınan savunma hakkının temsilcisi olan avukatlar için her yıl, 5 Nisan tarihinin "Avukatlar Günü" olarak kutlandığını hatırlattı.

Hak arama özgürlüğünün öngördüğü savunma hakkının, hukuk devleti ilkesinin olmazsa olmazlarından olduğunu belirten Aktaş, bu kavram içindeki adalet ve demokratik sistemin temel taşları yargı ile savunma hakkının uygulayıcısı avukatlığın birbirine bağlı müesseseler olduğunu anlattı.

Aktaş, avukatların, vatandaşı sahip olduğu haklar konusunda bilgilendirdiği ve haklarının korunmasında onları yönlendirerek yardımcı olduğuna değinerek, "Hukukun üstünlüğünün sağlanması ve kamu vicdanının razı olacağı şekilde adaletin tecelli etmesi yönünde gayret gösteren başta Kocaeli Barosu avukatları olmak üzere tüm avukatlarımızın Avukatlar Günü'nü kutluyor, meslek hayatlarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.