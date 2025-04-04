Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaelispor'dan Sakaryaspor maçındaki taşkınlıklara ilişkin açıklama:

        Kocaelispor Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında sahasında Sakaryaspor'u 3-1 yendikleri maçta yaşanan taşkınlıklara ilişkin açıklama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 16:35 Güncelleme: 04.04.2025 - 16:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaelispor'dan Sakaryaspor maçındaki taşkınlıklara ilişkin açıklama:
        ABONE OL

        Kocaelispor Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında sahasında Sakaryaspor'u 3-1 yendikleri maçta yaşanan taşkınlıklara ilişkin açıklama yaptı.

        Kulübün yazılı açıklamasında, Süper Lig yolunda iç sahada oynayacakları 2 müsabakada taraftarlardan yoksun olunacağı hatırlatıldı.

        Hafta boyunca yapılan iyi niyetli telkinlere rağmen, çekinilen hususların yaşandığı vurgulanarak, kulübe ulaşan bilgilere göre son müsabaka sebebiyle yaklaşık 120 kişiye 6222 sayılı kanunun ilgili maddelerine muhalefet etme suçundan dolayı adli işlem yapıldığı, bu kişilerin yaklaşık 1 sene boyunca Kocaelispor müsabakalarını izleyemeyecekleri gibi gerek iç gerekse dış saha müsabakalarının ilk yarı ve ikinci yarılarının başında en yakın emniyet birimine giderek imza vermeleri gerekeceği belirtildi.

        Kimlik tespiti yapılamayan bir o kadar daha kişinin tespiti konusunda tahkikatın devam ettiği aktarılarak, şunlar kaydedildi:

        "Özellikle yangın söndürme tüplerinin sebepsizce, tamamen görsel şov amaçlı dikkat çekme uğruna kullanılması bizlerin artık sabrını taşırmıştır. Yangın söndürme tüplerini sebepsizce kullanan, kendilerini taraftar olarak adlandırmayı kendimize zul gördüğümüz kişilere seslenmek istiyoruz; 'O yangın söndürme tüpleri kişisel egolarınızı tatmin edip görsel şov yapmanız için değil, bilakis stadyuma gelen insanların olumsuz bir durumda riskini sıfıra indirmek için yerleştirilmiştir. Hakeza, yangın söndürme tüpünü gereksiz yere kullanan bir şahıs ne yazık ki astım hastası küçük bir taraftarımızın hastaneye sevk edilmesine yol açmıştır. Kullanılan yangın söndürme tüplerinin maliyeti kulübümüzce karşılanmış ve neticeten stadyuma dolu şekilde tekrar yerleştirilmiştir. Şunu kesin bir dille belirtmek isteriz ki; kulübümüz tarafından yangın söndürme tüplerini kullanan kişilerden kimliği tespit edilenlere emsal teşkil etmesi adına başta Kocaelispor ve sair spor müsabakalarından ömür boyu men ve kulübümüze verdikleri maddi zarardan dolayı maddi tazminat talepli davalar ikame edilecektir."

        Kulübün ciddiyetini göstermesi adına açılan davaların dosya numaralarının kamuoyuyla paylaşılacağı vurgulanarak, "Yangın söndürme tüplerini sebepsizce kullanan, sahaya yanıcı-patlayıcı madde atan kişilerin bir daha stadyumumuza girmemesi adına gerekli tüm tedbirleri alacağımızı ve alacağımız tedbirlere rağmen malum olayları tekrar eden kişilere karşı en ufak bir geri adım atmayacağımızı, bu andan itibaren daha da sert yaptırımları uygulayacağımızı cefakar taraftarlarımızın ve kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız." ifadeleri kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP lideri Bahçeli, mesaisine başladı
        MHP lideri Bahçeli, mesaisine başladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        G.Saray'dan F.Bahçe'ye Mourinho tepkisi!
        G.Saray'dan F.Bahçe'ye Mourinho tepkisi!
        İstanbul'da dehşet! Taksi şoförü kadın yolcuyu dövdü!
        İstanbul'da dehşet! Taksi şoförü kadın yolcuyu dövdü!
        Bakan Fidan: İsrail ile karşı karşıya gelmek istemiyoruz
        Bakan Fidan: İsrail ile karşı karşıya gelmek istemiyoruz
        F.Bahçe'den 4 Nisan hatırlatması: Failler nerede?
        F.Bahçe'den 4 Nisan hatırlatması: Failler nerede?
        Eşi 'intihar' demişti! Savcı 'Kasten öldürme'den ceza istedi!
        Eşi 'intihar' demişti! Savcı 'Kasten öldürme'den ceza istedi!
        En ucuz iPhone 71.499 lira olabilir
        En ucuz iPhone 71.499 lira olabilir
        Jose Mourinho için Brezilya iddiası!
        Jose Mourinho için Brezilya iddiası!
        Türkiye'nin, ABD'ye zeytinyağı ihracatında avantajlı konuma gelmesi bekleniyor
        Türkiye'nin, ABD'ye zeytinyağı ihracatında avantajlı konuma gelmesi bekleniyor
        Kadına yönelik şiddete bekçi müdahale etti
        Kadına yönelik şiddete bekçi müdahale etti
        Trump’un başlattığı ticaret savaşları ve Türkiye’ye etkileri
        Trump’un başlattığı ticaret savaşları ve Türkiye’ye etkileri
        Emekli muhasebeciydi... 533 suç kaydı vardı! Tam 9 yıl sonra...
        Emekli muhasebeciydi... 533 suç kaydı vardı! Tam 9 yıl sonra...
        İstanbul Film Festivali’nde seyretmek istediğim 10 film
        İstanbul Film Festivali’nde seyretmek istediğim 10 film
        İlk müdahale görüntüsü ortaya çıktı
        İlk müdahale görüntüsü ortaya çıktı
        "İhracatta tarihimizin en yüksek 2. seviyesine ulaştık"
        "İhracatta tarihimizin en yüksek 2. seviyesine ulaştık"
        Eren Elmalı parlıyor!
        Eren Elmalı parlıyor!
        Tereyağı satışında yeni dönem
        Tereyağı satışında yeni dönem
        O hormonun etkisi sandığınızdan büyük!
        O hormonun etkisi sandığınızdan büyük!
        Sabah kahvesi şart değil!
        Sabah kahvesi şart değil!

        Benzer Haberler

        Kocaeli Valisi Aktaş'tan Avukatlar Günü mesajı
        Kocaeli Valisi Aktaş'tan Avukatlar Günü mesajı
        Kocaeli'de otomobilin kaldırımda yürüyen çocuğa çarpması güvenlik kamerasın...
        Kocaeli'de otomobilin kaldırımda yürüyen çocuğa çarpması güvenlik kamerasın...
        Alkollü sürücünün kullandığı otomobil kaldırımda yürüyen çocuğa çarptı
        Alkollü sürücünün kullandığı otomobil kaldırımda yürüyen çocuğa çarptı
        Tavuk dönerden zehirlenenlerin sayısı 648'e ulaştı; 2 kişi tutuklandı (3)
        Tavuk dönerden zehirlenenlerin sayısı 648'e ulaştı; 2 kişi tutuklandı (3)
        GÜNCELLEME 2 - Kocaeli'de gıda zehirlenmesine neden olduğu iddiasıyla işlet...
        GÜNCELLEME 2 - Kocaeli'de gıda zehirlenmesine neden olduğu iddiasıyla işlet...
        Tavuk dönerden zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurulanların sayısı 100'ü...
        Tavuk dönerden zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurulanların sayısı 100'ü...